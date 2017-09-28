مبابي يحدث أزمة جديدة في البياسجي

كشف الفرنسي "كليان مبابي" عن غضبه جراء استبداله في مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ سهرة أمس والتي انتهت بثلاثية كاملة للفريق الفرنسي. وبدا على مبابي ملامح الغضب بعد أن استبدل من طرف المدرب أوناي إيمري الذي زج بأنخل دي ماريا. وصرح مبابي لقناة "كنال+" قائلا: "من يفرح لخروجه من الملعب؟ لكن استبدال أي لاعب هو قرار المدرب الأول و الأخير" وأضاف: "هناك نجوم كبار خارج الملعب مثل أنخل دي ماريا، ولا بد من استغلال قدراته، لكن هذا لا ينفي غضبي من مغادرة الملعب، لكن مصلحة الفريق أهم من أي لاعب".