الخليفي: ثلاثية البايرن خطوة مهمة في مشروعنا

أبدى رئيس باريس سان جيرمان القطري "ناصر الخليفي" عن سعادته الكبيرة بعد أن اكتسح أشباله نادي بايرن ميونيخ سهرة أمس في حديقة الأمراء بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، تداول على تسجيلها كل من داني ألفيش، إيدسون كافاني و نيمار جونيور. و صرح الخليفي قائلا: "هذا الإنتصار خطوة مهمة في مشروعنا، لنؤكد للجميع أن البياسجي متواجد بين كبار الأندية الأوروبية، و لكن للتتويج بدوري الأبطال سيكون الطريق شاق و صعب".

وتابع الخليفي حديثه قائلا: "بايرن ميونيخ نادي عريق، ولديه مدرب كبير، عانينا بعض الشيء في المباراة، لكن قدمنا مباراة مثالية من دون أخطاء". وأشاد القطري بالصفقات الجديدة وأكد أنه راض على مبابي و نيمار الذان ستبنى عليهم قاعدة البياسجي.