نجوم "البياسجي" يستعرضون عضلاتهم أمام بايرن ميونخ

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه الألماني بايرن ميونخ بثلاية نظيفة، ليكشر عن أنيابه ويظهر طموحه في التتويج بدوري الأبطال الأوروبي.

وقدم نادي العاصمة الفرنسية درسا في الواقعية والفعالية لأشبال المدرب "أنشيلوتي"، بعدما أطاحوا بهم بالأداء والنتيجة في مباراة مثيرة.

وافتتح "داني ألفيس" باب التسجيل لباريس في د2، بعد عمل فردي رائع من "نيمار" الذي أخرجه وجها لوجه مع الحارس.

وعمق كافاني من جراح البافاري بهدف ثاني في د31، بعد عمل جيد من بابي أنهاه الهداف الأوروغواياني بصاروخية سكنت الشباك.

والشوط الثاني استمر باريس في استعراض فنياته وعضلاته الهجومية، أمام حيرة لاعبي البافاري الذين انهاروا بشكل كامل.

وفي د63 أضاف البرازيلي نيمار الهدف الثالث مستغلا ارتباك الدفاع بعد سلسلة من المراوغات التي قام بها الدولي الفرنسي "مبابي".

وبهذا الفوز يتصدر "البياسجي" ترتيب المجموعة الثانية بمجموع 6 نقاط، بينما متقدما على بايرن ميونخ الذي يملك 3 نقاط.