هني يتكبد ثاني خسارة أوروبية وينهار أمام سيلتيك

تعرض الدولي الجزائري هني سفيان، لخسارة قاسية ومذلة مع فريقه أندرلخت البليجيكي، بعدما خسر فوق ميدانه بثلاثية نظيفة أمام سيلتيك الاسكتلندي.

وتعتبر خسارة اليوم هي الثانية على التوالي لزملاء هني في دوري الأبطال، بعدما خسروا في الجولة الافتتاحية بثلاثية نظيفة أيضا أمام بايرن ميونخ.

ولم يقدم سفيان هني مردودا مميزا على غرار كافة زملائه، الذين مروا خارج الإطار وقدموا مباراة ضعيفة فوق ملعبهم.

ولعب سفيان هني أساسيا في تشكيلة أندرلخت، قبل أن يقوم مدربه بإخراجه في الشوط الثاني وإشراك زميله ماسيمو برونو مكانه.

وبهذه الخسارة يتذير أندرلخت ترتيب المجموعة الثانية من دون رصيد بعد خسارتين، وتبدو مهمته صعبة للغاية فيما تبقى من مشوار.