27 سبتمبر 2017 458 0 أدم.ع
بوفون عن فوز أوليمبياكوس : الفخر يذهب إلى هيغواين
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بوفون عن فوز أوليمبياكوس : الفخر يذهب إلى هيغواين

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أثني جيانلويجي بوفون حارس جوفنتوس الإيطالي على زميله جونزالو هيغواين بعد الفوز على أوليمبياكوس بنتيجة 2/0 بدوري أبطال أوروبا

وكان هيغواين على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، ولكنه جاء من مقاعد البدلاء ليسجل الهدف الاول لليوفي ويصنع الهدف الثاني لماريو ماندزوكيتش

وقال بوفون في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:"مرة واحدة هذه اللعبة قد انتهت، والجميع سوف يعطي الثقة والفخر لأليغري، النادي، الرئيس، ولكن أرى أن الفخر يذهب إلى هيجواين.

 فهو يستحق ذلك، لأنه يمكنه الرد بكل وسيلة ممكنة، ولكن لديه لإعطاء الرد في الميدان و فعل ذلك.

وأضاف:"أنا سعيد لأنه سجل وصنع أهداف اليوم، ونحن بحاجة إليه ونحتاج إلى أهدافه".

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