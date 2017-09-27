أنشيلوتي: هدف باريس الأول بعثر أوراقنا

قال الإيطالي كارلو آنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ، إن الهدف المبكر لباريس سان جيرمان غير مسار المباراة التي جمعت بين الفريقين في ملعب حديقة الأمراء.

وكان باريس قد دك شباك بايرن ميوينخ بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

آنشيلوتي قال عقب نهاية المباراة: "نشعر بالأسف من هذه المباراة، لكن يمكننا القول بأن الهدف المبكر بعثر الأوراق وغير مجرى المباراة بصورة مبكرة جدًا".

وعن ابقائه ريبيري في الإحتياط أوضح :" ليس لدي مشاكل مع ريبيري، أحياناً سيلعب منذ البداية وأحياناً سوف يجلس على مقاعد البدلاء

عن خياراته أضاف أنشيلوتي :" فكرت كثيراً حول التشكيلة وأعلم أنها ستحصل على انتقادات، لكنني ما زلت مقتنعاً بأنها كانت تشكيلة جيدة".