أولي هونيس.. البايرن لن يدفع 100 مليون أورو في لاعب

عبّر أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، عن غضبه شديد من سوق الإنتقالات في تصريحات صحفية، ووصف أسعار اللاعبين في سوق الإنتقالات الماضي بالجنونية.

أكد هونيس في تصريحات صحفية لجريدة "كيكر" الألمانية، أنّ فريقه لن يقوم في يوم ما بدفع مبلغ ضخم في لاعب ما، قائلًا: "بايرن ميونخ لن يدفع 100 مليون يورو في لاعب".

متابعًا: "بطولة دوري أبطال أوروبا لها فائز واحد فقط كل موسم، لذلك يبرر رؤساء الأندية طريقة تعاملهم مع سوق الإنتقالات، ويقولون لقد أنفقنا الكثير ولكننا لم نحقق أي لقب".

وشهد سوق الإنتقالات الماضي، تعاقد باريس سان جيرمان مع البرازيلي نيمار في صفقة فاقت الـ220 مليون أورو، كما ضم برشلونة الشاب الفرنسي عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند في صفقة تجاوزت الـ105 مليون أورو.

مضيفًا: "في ميونخ إن استغلنا المواهب الشابة وجميع إمكانياتنا، وجاهزية اللاعبين في المرحلة الحاسمة من الموسم، سيكون لدينا فرصة لتحقيق دوري أبطال أوروبا بالتأكيد".

يُذكر أنّ البايرن سيخوض ثاني مبارياته في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء القادم أمام باريس سان جيرمان، بعد فوزه في المباراة الأولى أمام أندرلخت بثلاثية نظيفة.