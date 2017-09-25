ديبالا يتفوّق على ميسي !

يتألق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا رفقة نادي جوفينتوس في الدوري الإيطالي الموسم الحالي ويقدم مردودًا طيبًا ساهم بنسبة كبيرة في النتائج التي يحققها اليوفي.

تحدثت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية في عددها الصادر اليوم الأثنين، عن تألق ديبالا منذ بداية الموسم بتسجيله لـ10 أهداف.

و أشارت "التوتو" مستدلة على تفوّق ديبالا على مواطنه ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بعدد الأهداف التي سجلها الشاب الصاعد متقدمًا على "البرغوث" الذي سجل 9 أهداف في الليغا الموسم الحالي.