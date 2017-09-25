غضب كبير في الميلان بعد الخسارة ضد سامبدوريا

أبدى المدير التنفيذي لنادي ميلان "فاسوني" غضبه بعد الخسارة ضد سامبدوريا يوم أمس في الكالتشيو، و كان الروسونيري قد فاز بأربعة مباريات و انهزم في مباراتين في أول ستة جولات من الكالتشيو.

فقال فاسيوني في تصريحات صحفية: "الثقة لا تأتي من العدم، بل من النتائج، كان علينا أن نكون أكثر قوة ضد سامبدوريا" وأضاف: "نحن غاضبون من الخسارة، فالهزائم لا يجب أن تكون روتينية في الميلان، الروسونيري لا يجب أن يخسر في مثل هذه الملاعب، كنا نتوقع صعوبة الامر في أول ستة أشهر لكن مباراة سامبدوريا لا يجب وضع الأعذار".