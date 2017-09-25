فيغولي يتألق و يسجل أول أهدافه مع غلطة سراي

تمكن الجزائري "سفيان فيغولي" لاعب غلطة سراي التركي من تسجيل أول أهدافه مع الفريق، حيث قاده لاعتلاء صدارة الترتيب العام للدوري التركي. وقال فيغولي: "الحمد الله على أول أهدافي مع قلعة سراي، و أتمنى تسجيل المزيد، لكن المهم هو فوز الفريق".وأضاف: "الهدف الذي سجلته كان ثمينا بالنسبة للفريق، وبالنسبة لي على المستوى الشخصي وسيمنحني دفعة كبيرة نحو الأمام".

كما أشادت الصحف التركية كثيرا باللاعب الجزائري، و أكدت أنه اللاعب المثالي للفريق التركي، حيث عنونت بعض الصحف التركية: "المنقذ فيغولي" . وكانت الجماهير قد طالبت من المدرب تودور الزج بـ"سوسو" كأساسي في قادم المباريات.