25 سبتمبر 2017 1 0 أمير
فيغولي يتألق و يسجل أول أهدافه مع غلطة سراي
الرئيسية | الدولـــي | فيغولي يتألق و يسجل أول أهدافه مع غلطة سراي

فيغولي يتألق و يسجل أول أهدافه مع غلطة سراي

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 تمكن الجزائري "سفيان فيغولي" لاعب غلطة سراي التركي من تسجيل أول أهدافه مع الفريق، حيث قاده لاعتلاء صدارة الترتيب العام للدوري التركي. وقال فيغولي: "الحمد الله على أول أهدافي مع قلعة سراي، و أتمنى تسجيل المزيد، لكن المهم هو فوز الفريق".وأضاف: "الهدف الذي سجلته كان ثمينا بالنسبة للفريق، وبالنسبة لي على المستوى الشخصي وسيمنحني دفعة كبيرة نحو الأمام".

كما أشادت الصحف التركية كثيرا باللاعب الجزائري، و أكدت أنه اللاعب المثالي للفريق التركي، حيث عنونت بعض الصحف التركية: "المنقذ فيغولي" . وكانت الجماهير قد طالبت من المدرب تودور الزج بـ"سوسو" كأساسي في قادم المباريات.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: