كونتي: أريد العودة للتدريب في إيطاليا

أكد الإيطالي "أنطونيو كونتي" أنه سيعود للتدريب في إيطاليا مستقبلا، لكن ليس في الوقت القريب، كما أشاد بفريقه تشيلسي و بصعوبة الدوري الإنجليزي فقال في تصريحات صحفية: "الفوز بأول لقب في الدوري الانجليزي في أول موسم لي، كان أمرا رائعا، و البلوز عاد من بعيد بعد موسم سيء" و أضاف: "الدوري الإنجليزي صعب للغاية، فهناك ستة أندية في صراع مستمر حول لقب البطولة و هذا ما يزيد الأمر إثارة".

في نفس السياق، تابع المدرب السابق لجوفنتوس: "التدريب خارج بلادك دائما ما يكون صعبا، لأنه يتعين عليك التعامل مع لغات مختلفة و عقليات مختلفة، و الأبرز من ذلك أن تثبت جدارتك" و ختم كلامه: "بطبيعة الحال أريد العودة للتدريب في إيطاليا، لكني سعيد في الوقت الحالي مع تشيلسي ولا أنوي الرحيل".