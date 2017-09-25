غوارديولا: مانشستر سيتي يحتاج للتطور

رغم البداية القوية لنادي مانشستر سيتي الانجليزي سواء في البطولة أو في دوري الأبطال، الا أن المدرب الإسباني "بيب غوراديولا" لا يزال يطالب لاعبيه بالتطور من مباراة لأخرى، فقال في تصريحات نشرتها صحيفة "الميرور": "هناك دائما مجال للتطور، نتملك مجموعة جيدة من اللاعبين، و نرغب في منح الجميع فرصته، فليس سهلا على اي لاعب الحفاظ على نفس المستوى عندما تلعب مباراة كل 3 ايام طوال 11 شهر".

وأضاف المدرب السابق لبرشلونة: "أرغب بطبيعة الحال في عودة غوندوغان من أجل منافسة دي بروين و دافيد سيلفا، كما أعجبني مستوى دانيلو، سواء في الدفاع أو في خط الوسط أو في الهجوم، هو لاعب متعدد المراكز". وتابع حديثه: "من المبكر الحديث عن الفوز بالدوري الانجليزي، نحن في البداية فقط، ولا يزال أمامنا مشوار طويل، علينا أن نلعب كل مباراة على حدى و بعدها سنرى ماذا سيحدث في الوقت الحالي نبحث عن التطور كفريق".