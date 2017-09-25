كافاني يرفض مليون أورو لحل أزمته مع نيمار

كشفت الصحف الفرنسية أن رئيس نادي باريس سان جيرمان "ناصر الخليفي" عرض على اللاعب الأورغوياني "إديسون كافاني" إلغاء البند الذي ينص على تحصله على مكافأة قدرها مليون أورو في حالة فوزه بلقب هداف الليغ 1، مع رفع راتبه السنوي بمليون أورو، و يترك ضربات الجزاء لصالح نيمار.

و كشفت ذات المصادر أن كافاني رفض هذا العرض لأن الأمر لا يتعلق بالأموال، فهو القائد الثاني في الفريق وهو لاعب في البياسجي لأكثر من أربع سنوات و يرفض أن يأتي لاعب جديد و يقرر من يسدد ركلات الجزاء و غيرها من الأمور.