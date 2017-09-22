الفيفا تعلن عن قائمة المرشحين لجائزة "الأفضل2017"

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء المرشحة لجائزة "الأفضل 2017"، فئة اللاعبين والمدربين واللاعبات كذلك.

ورشحت الفيفا لجائزة أفضل لاعب كل من: البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ، وغريمه، الأرجنتيني، ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، إضافة إلى البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، حديثًا، في صفقة إنتقال في تاريخ اللعب.

كما إختارت كل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، والإيطاليين أنطونيو كونتي وماسيمليانو أليغري مدربا تشيلسي وجوفنتوس، على التوالي، للتنافس على جائزة أفضل مدرب.

كما رشحت كل من الفنزويلية دينا كاستيلانوس، والهولندية لياك مارتنس، والأمريكية كارلي لويد لجائزة أفضل لاعبة لسنة 2017.

بالإضافة إلى جوائز أخرى كجائزة "بوسكاس" لأفضل هدف في العام وجائزة أفضل مدرب للفرق النسوية وجائزة أفضل جمهور.

واختير الدنماركي نيلز نيلسن والهولندية سارينا فيغمان والفرنسي جيرارد فريشور لجائزة أفضل مدرب لفريق نسوي.

وأنصار كل من بروسيا دورتموند وكوبينهاغن وسيلتيك لجائزة أفضل جمهور.

كما رشحت الفيفا لجائزة "بوسكاس" كل من:

كيفن-برينس بواتنغ (لاس بالماس)

أليخاندرو كامارغو (ونيفرزيداد دي كونسيبسيون)

دينا كاستيلانوس (فنزويلا تحت 17 سنة)

موسى ديمبيلي (سلتيك)

أوليفييه جيرو (ارسنال)

أفيليس هورتادو (تيخوانا شولوس)

ماريو ماندزوكيتش (جوفنتوس)

أوسكارين ماسولوك (باروكا)

نيمانيا ماتيتش (تشيلسي)

خوردي مبولا (برشلونة أقل من 19 سنة).