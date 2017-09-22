ليفاندوفسكي.. أحتفظ بكل تفاصل خماسيتي ضد "الفولفي"

تحدث الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هدّاف نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن خماسيته الشهيرة أمام فولفسبورغ، في الموسم قبل الماضي، وذلك قبل مواجهة الفريقين، الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ6 من الدوري الألماني.

وسجل ليفاندوفسكي 5 أهداف في 9 دقائق أمام "الفولفي"، عندما دخل بديلًا في الشوط الثاني، يوم 22 سبتمبر 2015، خلال المباراة الّتي انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 5-1.

وصرّح ليفاندوفسكي للموقع الرسمي للنادي "البافاري"، قائلًا: "لا زلت أفكر كثيرًا في هذا اليوم، إنّه لا يصدق، لا أستطيع أفهم كل ما حدث حتى الآن".

وأضاف "ليفا" موضحًا: "كانت 9 دقائق لا تصدق، لم يسبق أن تم تسجيل 5 أهداف في هذه الفترة القصيرة، وأعتقد أنّ ذلك لن يحدث في المستقبل العاجل".

مواصلًا: "شاهدت الأهداف الخمسة عدة مرات، لذلك أحتفظ بكافة تفاصيلها في رأسي، كانت لدي فرصة لتسجيل الهدف السادس، لكن مدافع فولفسبورغ أبعد الكرة من على خط المرمى.. أتذكر الهدف الخامس بشكل خاص، والّذي جاء بضربة مقصية، لقد كانت اللحظة الأفضل في تلك الدقائق التسع".

وتابع الدولي البولندي: "أرسل جوتزه عرضية رائعة من الجهة اليمنى.. لم أعتقد أنّني سأتمكن من تسديد الكرة، حيث كنت أقف خلف المدافع نالدو، لكن كنت مستعدًا للركلة المقصية، لو تأخرت لحظة واحدة لم أكن لأوفق، لكن لحسن الحظ سددت الكرة بطريقة صحيحة".

وعن الكيفية التي إحتفل بها المدرب الإسباني "بيب غوارديولا"، المدير الفني للـ "بايرن" وقتها، قال: "خلال المباراة لم أُضَيّع أي لحظة في التفكير بما يحدث؛ لأنني كنت أركز على تسجيل الأهداف، وكأنّني في عالم آخر".

واختتم لاعب بوروسيا دورتموند السابق: "بعد كل هدف، كنت أريد أن أستمر في تسجيل الأهداف فحسب.. عقب المباراة لم يكن الأمر يحمل أهمية كبيرة؛ لأنّنا كنّا نلعب كل ثلاثة أيام، وسجلت العديد من الأهداف في المباريات الأخرى".