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22 سبتمبر 2017 1 0 أمير
لوكاكو يرفض هتافات مشجعي اليونايتد
رفض البلجيكي "روميلو لوكاكو"، لاعب مانشستر يونايتد بعض الهتافات التي يطلقها من أجله مشجعي الفريق لما تحتويه من عبارات عنصرية. فقد صرح البلجيكي للموقع الرسمي للفريق: "أنا أعرف أن الجماهير لا تقصد أي شيء آخر، لكن علينا الوقوف مع بعضنا بعض ضد العنصرية، و العمل على احترام بعضنا البعض".
و أشارت صحيفة "الميرور" أن بعض الهتافات تحتوي على أفكار نمطية، تتعلق بأصحاب البشرة السوداء، و لهذا السبب تزعج هذه الهتافات هداف الشياطين الحمر. كما أن النادي الانجليزي أصدر بيانا يطلب فيها جماهير الفريق عدم ترديد هذه الهتافات مجددا، لأنها تخالف مبادئ النادي.
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