22 سبتمبر 2017 1 0 أمير
لوكاكو يرفض هتافات مشجعي اليونايتد
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لوكاكو يرفض هتافات مشجعي اليونايتد

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رفض البلجيكي "روميلو لوكاكو"، لاعب مانشستر يونايتد بعض الهتافات التي يطلقها من أجله مشجعي الفريق لما تحتويه من عبارات عنصرية. فقد صرح البلجيكي للموقع الرسمي للفريق: "أنا أعرف أن الجماهير لا تقصد أي شيء آخر، لكن علينا الوقوف مع بعضنا بعض ضد العنصرية، و العمل على احترام بعضنا البعض".

و أشارت صحيفة "الميرور" أن بعض الهتافات تحتوي على أفكار نمطية، تتعلق بأصحاب البشرة السوداء، و لهذا السبب تزعج هذه الهتافات هداف الشياطين الحمر. كما أن النادي الانجليزي أصدر بيانا يطلب فيها جماهير الفريق عدم ترديد هذه الهتافات مجددا، لأنها تخالف مبادئ النادي.

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