أوباميانغ: لن أحقق حلمي باللعب في ريال مدريد

يشعر اللاعب الغابوني "بيير أوباميانغ" لاعب بروسيا دورتموند، بالإحباط بسبب عدم وصوله لعروض من طرف أندية أوروبا الكبرى خاصة من طرف ريال مدريد الذي يعتبر حلمه الأول. فصرح لإذاعة مونتي كارلو قائلا: "ليس لدي أي حلم، لن أتحدث عن ريال مدريد فهم لا يريدونني ،و هذه ليست مشكلة ، فأنا بخير في دورتموند".

و أضاف: "كان لدي إتفاق مع إدارة الفريق على أن أغادر في حالة وصول عرض رسمي، لكن هذا لم يحدث، أشعر ببعض الإحباط بطبيعة الحال، و كأن الأندية لا تريد الذهاب بعيدا معي".

كما أكد "أوباميانغ" أنه اجتمع مع "ناصر الخليفي" رئيس باريس سان جيرمان و وضعا النقاط على الحروف، لكن في الأخير المدير الرياضي الجديد للفريق الفرنسي غير رأي رئيسه و هذا ما جعل الصفقة تسقط في الماء على حد تعبيره.