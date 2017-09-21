دييغو كوستا يعود لأتلتكيو مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المهاجم الإسباني "دييغو كوستا" سيعود لصفوف أتليتكو مدريد بصفة رسمية في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث توصل النادي الإسباني الى إتفاق تام مع نادي تشيلسي الانجليزي من أجل التعاقد مع "كوستا" مقابل 55 مليون أورو بالإضافة 10 ملايين كمتغيرات.

وسيخضع كوستا للفحص الطبي في الساعات القليلة المقبلة قبل ترسيم عقده مع الروخي بلانكوس. يذكر أن اللاعب الإسباني رفض العودة الى تشيلسي بسبب المشاكل بينه و بين مدربه أنتونيو كونتي رغم كونه هداف الفريق، لكن الطريقة التي خرج بها من صفوف الفريق هي التي أزعجته كثيرا، فقد كشف له كونتي عدم رغبته في خدماته عن طريق رسالة نصية.