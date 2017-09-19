أريغو ساكي.. أنشيلوتي فقد الحماس وحان وقت رحيله من البايرن

أكد المدرب الإيطالي السابق "أريغو ساكي" أن الأوان آن بالنسبة لنادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم الخمسة الأخيرة، لتغيير مدربه الإيطالي "كارلو أنشيلوتي" الّذي فقد "الحماس والتصميم"، حسبه.

في مقابلة نشرتها قناة "سبورت 1" ، قال المدرب السابق للمنتخب الإيطالي : "لدي إنطباع بأنّ التغييرات ستكون مفيدة لبايرن ميونيخ، أنا أشاهد كل مبارياته، ولدي شعور أنّ الفريق فقد الحماس لقد كبر، وفقد الشغف والإرادة المطلقة. هذه هي الحياة".

ودرّب "ساكي" ميلان عامي 1989 و1990 حين توّج النادي بلقب بطولة الأندية الأوروبية مرتين، كان أنشيلوتي وقتها لاعبًا في الفريق.

وانضم أنشيلوتي إلى بايرن ميونيخ عام 2016، بعدما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرّات مع ميلان وريال مدريد ، لكنه لم يستطع سوى الإحتفاظ باللقب المحلي مع عملاق البافاري.

وفي بداية مشواره الحالي في دوري الأبطال، فاز البايرن في الجولة الأولى على نادي أندرلخت البلجيكي 3-0، في حين سينتقل إلى العاصمة الفرنسية لمواجهة باريس سان جرمان في قمة الجولة الثانية يو 27 من سبتمبر الحالي.