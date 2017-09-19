19 سبتمبر 2017 1 0 أمير
فيرديناند.. من مدافع الى ملاكم
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فيرديناند.. من مدافع الى ملاكم

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إتجه اللاعب السابق للمنتخب الانجليزي و نادي مانشستر يونايتد "ريو فيرديناند" الى حلبات الملاكمة، بعدما أعلن رسميا عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أنه سيحترف رياضة الملاكمة.

منذ إعتزال "فيرديناند" عالم كرة القدم، إشتغل كمحلل لبعض القنوات التلفزيونية، قبل أن يقرر ترك عالم المستديرة نهائيا و إستغلال لياقته و صلابته في رياضة أخرى.

و قد أبدى العديد من المتتبعين دهشتهم من هذا القرار، فالصحف الإنجليزية أكدت أن فرص فيرديناند للتألق في هذه الرياضة قائمة و يمكنه النجاح مثلما نجح في كرة القدم.

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