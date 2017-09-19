ريال مدريد يُفكر في التعاقد مع حارس أتليتك بيلباو

أكدت تقارير صحفية إسبانية ،أن رئيس ريال مدريد "فلورنتينيو بيريز"، أكد للمدرب "زين الدين زيدان" بأن هذا الموسم سيكون الأخير للحارس الكوستاريكي "كايلور نافاس" كحارس أول للفريق، في ظل سياسة النادي في تشبيب الفريق و التعاقد مع المواهب الشابة. و حسب ذات المصادر فإن إدارة ريال مدريد تفكر في التعاقد مع حارس أتلتيك بيلباو "كيبا" صاحب الـ22 سنة خاصة و أنه عقده سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

و يعتبر "كيبا" الحارس الأول لمنتخب الشباب في إسبانيا،الذي حل وصيفا في بطولة أمم أوروبا لأقل من 21 سنة و يعتبر من المواهب الصاعدة في إسبانيا. كما أن إدارة بيلباو عرضت عليه تجديد عقده مع الفريق مع رفع الشرط الجزائي الى 65 مليون أورو لكن المفاوضات متوقفة لحد الآن.