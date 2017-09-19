19 سبتمبر 2017 1 0 أمير
هازارد: العمل مع كونتي ليس سهلا
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هازارد: العمل مع كونتي ليس سهلا

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أكد البلجيكي "إيدين هازارد" لاعب تشيلسي أن العمل تحت قيادة المدرب الإيطالي "أنتونيو كونتي" ليس سهلا أبدا، فهو يقوم بتدريبات تكتيكية كثيرة لكنها تعطي ثمارها يوم المباراة.

فقال البلجيكي في تصريحات صحفية: "تطورت مع كونتي في ظرف أسبوع فقط، لقد أكد على قوته التكتيكية سواء لما كان مدربا لجوفنتوس أو كمدرب لتشيلسي" وأضاف "العمل معه ليس سهلا كما يتوقع الجميع، فنحن نقضي ساعات كثيرة في التدريبات، لكنها تعطي ثمارها في نهاية الأسبوع (يوم المباراة)".

وختم "هازارد" حديثه: "نحن نلعب بشكل جيد في الوقت الحالي، توجنا الموسم الماضي بلقب البطولة و نستهدف أكبر عدد من الألقاب هذا الموسم، و العمل يبقى مفتاح النجاح".

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