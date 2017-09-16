16 سبتمبر 2017 1 0 خالد
استبعاد هيغواين في حال تأهل الأرجنتين إلى المونديال استبعاد هيغواين في حال تأهل الأرجنتين إلى المونديال
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استبعاد هيغواين في حال تأهل الأرجنتين إلى المونديال

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ينوي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، خورخي سامباولي، استبعاد لاعب جوفنتوس الإيطالي "غونزالو هيغواين" عن المنتخب في حال تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، حسب ما كشفت عنه عدة تقارير إعلامية أرجنتينية.

هذا واستبعد المدرب السابق لنادي إشبيلية الإسباني، "هيغواين" عن المباراتين الأخيرتين "للتانغو" ضد منتخبي البيرو والإكوادور، حيث فضل إشراك كل من ديبالا وإيكاردي وأغويرو وميسي في خط الهجوم.

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