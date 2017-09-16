إيمري يقطع الطريق على "البارصا"

حطم المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، آمل نادي برشلونة في إبرام صفقة من العيار الثقيل في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أنّ الألماني جوليان دراكسلر، لاعب باريس سان جيرمان، يسعى لمغادرة النادي، والإنضمام إلى القلعة الكتالونية، في سوق التحويلات الشتوية القادمة، بعد فشل الصفقة في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ضم الفرنسي عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند الألماني بعد فشله في التعاقد مع دراكسلر.

وأوضحت أن مدرب نادي "الأثرياء" الفرنسي إيمري، قطع الطريق على برشلونة بالتعاقد مع دراكسلر خلال جانفي المقبل، وذلك بإشراكه في مباراة سيلتك الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، مما يعني أنّه بات غير مؤهل للعب مع البارصا في "التشامبيونزليغ" هذا الموسم حال انضمامه إليه، وهو ما يجعل فرص إتمام الصفقة ضئيلة.

ويدرك دراكسلر أنّ مشاركته كأساسي مع "البي.أس.جي" مشكوك فيها، بسبب تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروغواياني إيدنسون كافاني والفرنسي كيليان مبابي، لذلك يبحث عن مخرج في أقرب فرصة ممكنة.

وخسر برشلونة جهود نيمار خلال الصيف الماضي، بعد رحيله عن النادي بعد كسر الشرط الجزائي في عقده والّذي بلغت قيمته 222 مليون أورو.

وتعاقد النادي "الكاتلاني" مع ديمبلي، والبرازيلي باولينيو من غوانزو إيفرغراند الصيني، والبرتغالي نيلسون سيميدو من بنفيكا، بالإضافة لإستعادة خدمات جيرارد دولوفيو من إيفرتون بعد تفعيل بند إعادة الشراء.