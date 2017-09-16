موراتا "كنت أرغب بالبقاء مع الريال ولكن ليس كإحتياطي"

تحدث الدولي الإسباني ألفارو موراتا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي في حوارمع صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، متناولًا العديد من النقاط منها سبب رحيله عن ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الماضية.

وأكد موراتا، أنّه كان يتشارك مع زيدان في رغبة البقاء في صفوف النادي "الملكي"، لكنه لم يكن يريد أن يكون هذا البقاء منحصر في دور البديل حيث كان يطمح للتواجد في التشكيلة الأساسية، وهو ماكان صعب الحدوث، الأمر الذي دفعه إلى ترك النادي الملكي واختيار الإلتحاق بصفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.