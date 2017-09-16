"بايل" يتعرض لصيحات الإستهجان مجددا ومورينيو يترصد

تعرض الدولي الويلزي "غاريث بايل" نجم نادي ريال مدريد الإسباني، لصيحات استهجان وانتقادات جديدة من جماهير "المرينغي" أمس الجمعة، أمام معقل النادي، ملعب سانتياغو برنابيو، خلال حدث دعائي لصالح شركة الملابس الرياضية "أديداس" الراعي الرسمي للنادي الملكي، حسب ما نشرته تقارير إعلامية إسبانية.

وأشارت ذات التقارير إلى أنّ استمرار صافرات الإستهجان ضد اللاعب السابق لتوتنهام الإنجليزي من شأنها تعزيز أطماع مدرب نادي مانشستر يونايتد مورينيو الذي ينوي التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.