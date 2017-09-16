16 سبتمبر 2017 1 0 خالد
ليفاندوفسكي مطلوب في "البريميرليغ" ويفضل "الليغا" ليفاندوفسكي مطلوب في "البريميرليغ" ويفضل "الليغا"
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ليفاندوفسكي مطلوب في "البريميرليغ" ويفضل "الليغا"

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أكدت تقارير بريطانية أن ناديي مانشستر يونايتد، حامل لقب الدوري الأوروبي، وتشيلسي، المتوّج بالدوري الإنجليزي الممتاز، يرغبان بالتعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوسكي هداف نادي بايرن ميونخ الألماني، في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي هذا في ظل الخلاف بين اللاعب البولندي وإدارة النادي البافاري على خلفية عدم رضا اللاعب عن سياسة النادي في سوق الإنتقالات.

من جهة أخرى أشارت التقارير إلى أنّ البولندي يرغب باللعب لنادي ريال مدريد، المتوّج بآخر لقبين لدوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني الموسم السابق، ليكون النادي الملكي الوجهة المفضلة لليفاندوفسكي في حال قرر الرحيل عن بطل الألماني.

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