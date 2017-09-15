المافيا" الإيطالية تورط جوفنتوس وأنييلي مهدد بالإيقاف"

يواجه رئيس جوفنتوس الإيطالي "أنييلي" عقوبة الإيقاف لأكثر من سنتين على خلفية اتهامه بتسهيل بيع تذاكر مباريات الفريق لمجموعات من الأولتراس من بينهم عدة أشخاص ينتمون إلى "ندرانغيتا"، المنتمية إلى المافيا الإيطالية

حيث طالب المسؤول عن الهيئة التأديبية في الإتحاد الإيطالي بايقاف رئيس االسيدة العجوز لمدة تصل ثلاثين شهرا وغرامة مالية قدرت ب30 ألف أورو، وطالب أيضا بامتداد العقوبة على المستوى الأوروبي وطالب أيضا بمعاقبة جوفنتوس بلعب مبارتين بدون جمهور إضافة إلى غرامة مالية

وحسب الصحافة الإيطالية فإنه لم يتم إدانة أي مسؤول من الفريق، وإنما تم الإستماع إلى أقوال أنييلي فقط، وفي المقابل نفى الإخير أي تعامل مع "دومينيلو" وهو أحد مشجعي "السيدة العجوز"، المقربين من المافيا الكالابرية وسبق الحكم عليه بالسجن سبع سنوات في هذه القضية

وسيصدر القرار النهائي في هذه القضية بعد عشرة أيام من الآن