محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في رابطة الأبطال

فاز اللاعب المصري "محمد صلاح"، بجائزة أفضل لاعب خلال الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة الأبطل الأوروبية متفوقا على نجوم برشلونة وريال مدريد

حصل لاعب ليفربول الإنجليزي على نسبة تصويت 51 بالمائة ، بينما حصل النجم الأرجنتيني لاعب "البارصا" ميسي على 20 بالمائة

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فقد حصل على 12 بالمائة من مجموع الأصوات ، وجاء نحم بايرن ميونيخ الألماني رودريغيز في المرتبة الرابعة بنسبة سبعة بالمائة، ونيمار خامسا بنسبة أربعة بالمائة فقط

وقدم لاعب منتخب "الفراعنة"، مستزى كبيرا خلال المباراة الافتتاحية لفريقه في رابطة الأبطال أمام اشبيليه الإسباني في ملعب لآنفيلد الأربعاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل ثلاثة أهداف لكل فريق وتمكن صلاح من تسجيل هدفا خلال اللقاء