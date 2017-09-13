رونالدو يعود لقيادة ريال مدريد

سيعود النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، لقيادة فريقه "ريال مدريد" ضد "أبويل" القبرصي، في مباراة دوري أبطال أوروبا وهو الذي شارك في آخر مباراة رسمية ضد برشلونة في الكامب نو لحساب مباراة السوبر.

هذا و عبّر المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان"، عن سعادته بمشاركة "أفضل لاعب في أوروبا" في مباراة الليلة، فعقوبة إيقافه عن مباريات الليغا جرّاء طرده في كأس السوبر الإسباني أثرت سلبا على الفريق، و عودته ستمنح الفريق قوة إضافية في الخط الأمامي الذي كان يعاني منه الفريق الملكي في غياب "الدون".