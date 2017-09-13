بوغبا يغيب لعدة أسابيع عن مانشستر

تعرض اللاعب الفرنسي "بول بوغبا"، لإصابة عضلية في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد بازل السويسري، في دوري أبطال أوروبا، خرج على إثرها في الدقيقة الـ18 و من المرجح غيابه لمدة ثلاثة الى ستة أسابيع.

و قد صرّح المدرب البرتغالي "جوزي مورينيو" قائلا: "خبرتي تقول أن الإصابة العضلية تحتاج الى عدة أسابيع من أجل العودة الى الميادين، لم أتحدث مع الطاقم الطبي، لكن يبدو لي أنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية".

و بات من المؤكد غياب "الفرنسي" عن مواجهة إيفرتون الأسبوع المقبل من الدوري الإنجليزي.