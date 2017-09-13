13 سبتمبر 2017 1 0 أمير
بوغبا يغيب لعدة أسابيع عن مانشستر
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بوغبا يغيب لعدة أسابيع عن مانشستر

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تعرض اللاعب الفرنسي "بول بوغبا"، لإصابة عضلية في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد بازل السويسري، في دوري أبطال أوروبا، خرج على إثرها في الدقيقة الـ18 و من المرجح غيابه لمدة ثلاثة الى ستة أسابيع. 

و قد صرّح المدرب البرتغالي "جوزي مورينيو" قائلا: "خبرتي تقول أن الإصابة العضلية تحتاج الى عدة أسابيع من أجل العودة الى الميادين، لم أتحدث مع الطاقم الطبي، لكن يبدو لي أنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية".

و بات من المؤكد غياب "الفرنسي" عن مواجهة إيفرتون الأسبوع المقبل من الدوري الإنجليزي.

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