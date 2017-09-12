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12 سبتمبر 2017 1 0 سميرة.ل
سوريا تختار ماليزيا لمواجهة أستراليا في الملحق المونديالي
اختار الإتحاد السوري لكرة القدم، ماليزيا لإحتضان مواجهة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018، بين منتخب بلاده و المنتخب الأسترالي.
قال رئيس الإتحاد السوري لكرة القدم "صلاح رمضان" في تصريح خص به وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء: "اختارت القيادة الرياضة في سوريا، ماليزيا لمواجهة المنتخب الأسترالي في الملحق الآسيوي".
واستقبل المنتخب السوري منافسيه في التصفيات المونديالية خارج أراضيه بسبب الوضع الأمني في البلاد.
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