سوريا تختار ماليزيا لمواجهة أستراليا في الملحق المونديالي

اختار الإتحاد السوري لكرة القدم، ماليزيا لإحتضان مواجهة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018، بين منتخب بلاده و المنتخب الأسترالي.

قال رئيس الإتحاد السوري لكرة القدم "صلاح رمضان" في تصريح خص به وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء: "اختارت القيادة الرياضة في سوريا، ماليزيا لمواجهة المنتخب الأسترالي في الملحق الآسيوي".

واستقبل المنتخب السوري منافسيه في التصفيات المونديالية خارج أراضيه بسبب الوضع الأمني في البلاد.