فيليبي لويس: "رونالدو لايستحق الكرة الذهبية الخامسة"

يرى الظهير الأيسر لأتليتيكو مدريد "فيليبي لويس"، أن النجم البرتغالي لايستحق الحصول على الكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه.

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات صحفية: "رونالدو لم يلعب سوى مبارتين فقط في الشهرين الماضيين ولم نر منه الكثير ولم يفعل شيئا يؤهله للفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "يبقى ميسي الأفضل وهو من يستحق التتويج بالكرة الذهبية، لأنه دائما ما يبحث عن تحقيق الفوز ويركز على ذلك كثيرا".

ويعتبر نجما الغريمين، رونالدو وميسي أقوى المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية، مثلما يفعل الثنائي في كل سنة.