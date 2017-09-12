الشرطية "شتاينهاوس" تدخل تاريخ "البوندسليغا"

دخلت "بيبيانا شتاينهاوس"، تاريخ كرة القدم من اوسع ابوابه، حيث أصبحت أول سيدة تدير مباراة رجال في الدوري الألماني بقيادتها مباراة هرتا برلين وفيردر بريمن سهرة الأحد.

وتعمل "شتاينهاوس" كشرطية ، وتبلغ من العمر 38 سنة، وأدرجها الإتحاد الألماني هذا الموسم ضمن 24 حكما لإدارة مباريات "البوندسليغا"، وتعتبر الحكمة الألمانية، السيدة الأولى في أوروبا التي تحمل صافرة وتقود مباراة رسمية للرجال في واحدة من اكبر البطولات الاوروبية، حيث سبق لحكمات سيدات ادارة مباريات في بطولات فرنسا، إيطاليا وإنجلترا وحتى في ألمانيا ولكن كحكمات تماس.

وأدارت الحسناء الألمانية 80 مباراة في الدوري الألماني الدرجة الثانية، منذ 2007، بالإضافة إلى أهم مباريات السيدات على غرار نهائي رابطة الأبطال، وشاركت أيضا في ادارة مباريات أولمبياد لندن 2012 وأدارت المباراة النهائية، ولم تسند لها اي مباراة في الجولتين الاولى والثانية من الدوري الالماني، بينما تركت بصمتها في الجولة الثالثة، وانتهت المباراة التي أدارتها بين هرتا برلين وفيردر بريمن بالتعادل 1-1 وشارك فيها اللاعب الجزائري اسحاق بلفوضيل