أسينسيو: "أحلم بالتتويج بالكرة الذهبية يوما ما"

أكد نجم ريال مدريد الإسباني "ماركو اسينسيو"، لإذاعة "كوبي" الإسبانية أنه يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية، وأشاد بكل من "راموس" و"رونالدو"، ووصفهم بالقائدين في غرف الملابس، ولم ينس الإشادة بمدربه زين الدين زيدان.

وقال النجم الإسباني الشاب: "كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في ريال مدريد بل في العالم، يستحق الكرة الذهبية هذا العام، كما أني أتمنى الحصول عليها مستقبلا لكن هذا لن يكون سوى بالعمل، كما أن راموس ورونالدو قائدان بأتم ما تحمله الكلمة من معنى"، و أضاف "ما أريد الحصول عليه في مدريد؟ قدم رونالدو اليمنى، رأسيات راموس، تمريرات كروس"، و تابع اللاعب السابق لمايوركا: "زيدان وثق بي من اليوم الأول وكلماته كانت مؤثرة حيث وصفني بأنني أفضل موهبة يلعب بالقدم اليسرى بعد ميسي".

من جهة أخرى كشف "أسينسيو" عن سر تسديداته المركز والقوية فهو يتدرب عليها لأكثر من 15 دقيقة بعد نهاية التمارين واعتبر "ماركو" هدفه ضد "إشبيلية" في السوبر الأوروبي، و ضد برشلونة في الكامب نو في السوبر الإسباني أجمل أهدافه قائلا: " لا يوجد سر في التسديدات التي أقوم بها، فأنا أتدرب بشكل يومي عليها لأكثر من 15 دقيقة بعد نهاية التدريبات"، و أضاف: "هدفي في مرمى إشبيلية في السوبر الأوروبي وضد برشلونة في الكامب نو في السوبر الإسباني من اجمل الأهداف التي سجلتها".