مورينيو يفضل الصربي ماتيتش على رونالدو ودروغبا

فضل المدرب البرتغالي الشهير "خوسي مورينيو"، اللاعب الصربي "نيمانيا ماتيتش" على النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، والنجم الإيفواري "ديدي دروغبا" وحتى السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش".

وقال مدرب "الشياطين الحمر"، عندما سئل عن اللاعب الأفضل الذي قام بتدريبه خلال مشواره التدريبي: "ماتيتش.. لايمكنني القول أن هناك لاعبا أفضل منه قمت بتدريبه طول مسيرتي التدريبية".

كما كان مورينيو قد اختار اللاعب لصربي ليضمه الى فريقه في الميركاتو الصيفي المنقضي، وخطفه من فريقه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي تشيلسي، بينما رفض التعاقد مع رونالدو بعدما تداول إسم نجم ريال مدريد بقوة في محيط "الشياطين الحمر".