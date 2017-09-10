إبراهيموفيتش: "أخبروا مورينيو أنني قادم"

لا يزال اللاعب السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش"، يتعافى من إصابته التي تعرض لها على مستوى الركبة، فمن المحتمل أن تكون عودته بعد ثلاثة أشهر من الآن.

نشر "زلاتان"، مقطع له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وهو يقوم بتدريبات خاصة، و غرّد قائلا: "أخبروا مورينيو أنني قادم"، في إشارة واضحة إلى إمكانية عودته قبل الوقت المحدد، خاصة و أنه تخلص كليا من الآلام في إنتظار جاهزيته البدنية فقط.

و كان اللاعب السويدي، قد وقّع على عقد جديد مع الشياطين الحمر لمدة موسم، و سيحمل الرقم 10 فور عودته الى الميادين.