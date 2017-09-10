10 سبتمبر 2017 1 0 أمير
برافو: "سانشيز يُعاني من الإحباط"
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برافو: "سانشيز يُعاني من الإحباط"

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صرّح حارس مانشستر سيتي و منتخب التشيلي "كلاوديو برافو"، و أكد أن زميله في المنتخب "ألكسيس سانشيز"، يعاني من الإحباط في أرسنال بعد عدم رحيله الى السيتي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي

فقال الحارس السابق لبرشلونة: "كنا نتحدث في معسكر المنتخب عن هذه الصفقة، كان قريبا من الإنضمام الى السيتي، قبل أن تفشل الصفقة بسبب رفض أحد اللاعبين الرحيل الى أرسنال" و اضاف "سانشيز يعاني من الإحباط بسبب تعثر الصفقة، لكن هذا من الماضي و أتمناه لاعبا في صفوف الفريق في المستقبل".  

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