برافو: "سانشيز يُعاني من الإحباط"

صرّح حارس مانشستر سيتي و منتخب التشيلي "كلاوديو برافو"، و أكد أن زميله في المنتخب "ألكسيس سانشيز"، يعاني من الإحباط في أرسنال بعد عدم رحيله الى السيتي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي

فقال الحارس السابق لبرشلونة: "كنا نتحدث في معسكر المنتخب عن هذه الصفقة، كان قريبا من الإنضمام الى السيتي، قبل أن تفشل الصفقة بسبب رفض أحد اللاعبين الرحيل الى أرسنال" و اضاف "سانشيز يعاني من الإحباط بسبب تعثر الصفقة، لكن هذا من الماضي و أتمناه لاعبا في صفوف الفريق في المستقبل".