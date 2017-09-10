جماهير برشلونة تهتف ضد بارثوميو رغم الخماسية

تمكن نادي "برشلونة"، من الحصول على العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات من الليغا الإسبانية، لكن هذا لم يشفع لرئيس الفريق "بارثوميو"، الذي هاجمته جماهير البلوغرانا في مباراة أمس ضد إسبانيول رغم الخماسية التي فاز بها الفريق.

مباشرة بعد تسجيل "لويس سواريز" الهدف الخامس لفريقه، راحت جماهير "برشلونة" تهتف ضد الرئيس، و تطالبه بالإستقالة تحت شعار: "بارثوميو، إستقل".

و كانت الصدام محتدما بين العديد من جماهير النادي الإسباني و إدارة الفريق، بسبب سياسة إدارتهم الفريق، و خاصة بعد "الفشل" في الميركاتو الصيفي في ضم كويتينو و دي ماريا و فيراتي و غيرهم من النجوم الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام الى البلوغرانا.