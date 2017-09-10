10 سبتمبر 2017 1 0 أمير
بنزيما يغيب لمدة شهر عن ريال مدريد
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بنزيما يغيب لمدة شهر عن ريال مدريد

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زاد الفرنسي "كريم بنزيما" متاعب مدرب ريال مدريد "زين الدين زيدان" بسبب تأكد غيابه لمدة تتراوح بين 4 و 6 أسابيع بسبب الإصابة لتي تعرض لها في مباراة أمس ضد ليفانتي.

النادي الملكي يمر بفترة فراغ بعد تعادلين في البيرنابيو على التوالي، و ما زاد الطين بلة هو تأكد غياب الرقم "9" مما سيسبب صداع لـ"زيدان" وهو الذي ينتظر عودة "كريستيانو رونالدو" للمشاركة مع الفريق بعد نهاية العقوبة بفارغ الصبر. و قد أكد النادي الملكي و عبر بيان رسمي أن "بنزيما" قد تعرض لتمزق عضلي من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن. 

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