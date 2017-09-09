مبابي: "لاأنكر أصولي الجزائرية ونيمار مثلي الأعلى"

كشف اللاعب الفرنسي لنادي باريس سان جرمان "كيليان مبابي"، أنه لايمكنه انكار أصوله الجزائرية وانه سعيد جدا بذلك.

وفي حوار له مع قناة "بيين سبورتس" القطرية عقب الفوز الكبير الذي حققه مع فريقه باريس سان جرمان في أ,ل ظهرو له معه، سهرة الجمعة قال مبابي:" أنا أملك الجنسية الفرنسية ولكن أصول جزائرية ولايمكنني إنكار أصولي أبدا وأنا سعيد بذلك".

ويعتبر الموهبة الصاعدة الفرنسية من أصول جزائرية كاميرونية، على اعتبار أن والدته جزائرية الاصل وتدعى "فايزة لماري" وهي لاعبة كرة اليد سابقا، بينما والده كاميروني "ويلفريد مبابي".

وعبر "مبابي" عن سعادته الكبيرة في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد، خلال مواجهة "متز" أمس الجمعة حيث انتهت المباراة بفوز كاسج للفريق الباريسي بـ "5/1"، وقال في هذا الشان:" أنا سعيد جدا، من الممتع جدا اللعب مع كل هؤلاء النجوم".

وعن النجم البرازيلي نيمار قال:" هو مثلي الأعلى، ومن السهل اللعب معه، أنا معجب به كثيرا، آمل مساعدته وأن يساعدنا هو الفوز بالألقاب".