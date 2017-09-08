زيدان: "رونالدو من كوكب آخر ولا أتخيل الليغا بدون البارصا"

أشاد المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد "زين الدين زيدان"، بنجم الفريق الاول كريستيانو رونالدو وأكد انه من كوكب آخر، كما كشف أنه لايتخيل الدوري الاسباني بدون غريم النادي "الملكي" التقليدي برشلونة، بعدما ترددت أنباء حول انقسام إقليم "كتالونيا" عن الممكلة الإسبانية.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الريال بليفانتي غدا السبت: "كان من السهل جدا إقناع رونالدو بالبقاء في ريال مدريد، إنه لاعب ذكي جدا، ويعرف نفسه جيدا وامكاناته ويحمس ايضا باقي زملائه، إنه الافضل فهور لاعب من كوكب آخر".

وأضاف: "كريستيانو يستعد حاليا لبداية مشواره في رابطة الأبطال الأربعاء المقبل، وهو سعيد جدا بذلك"، كما أكد أنه يتفق مع قرار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يغلق الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم.

وبخصوص برشلونة قال نجم المنتخب الفرنسي سابقا:" لا أتخيل الليغا بدون البارصا، لقد كانت دائما موجودة هنا معنا، كمشجع للكرة أرغب في بقاءها، لا أريد الحديث عن استقلال كتالونيا"