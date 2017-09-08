كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن اللاعب الإسباني "أندريس إنيستا" في طريقه للحصول على عقد "مدى الحياة" مع برشلونة بعد الإجتماع الأخير مع الرئيس "بارثوميو".

أوضحت "الصحيفة" أن الحديث الذي جرى بين الرئيس و لاعبه كان إيجابيا للغاية، فكانا في مزاج جيد، فاللاعب يريد البقاء في برشلونة و الاعتزال في هذا النادي و الرئيس جهز له العرض المناسب، فحسب ذات التقارير فإن إدارة برشلونة عرضت عليه عقد "مدى الحياة" وهو الذي يقرر بقائه أو رحيله في نهاية كل موسم و لا تزال بعض الأمور الإدارية فقط و بعض النقاط من أجل ترسيم العقد بصفة نهائية.