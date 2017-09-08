توتي يبدأ أول خطواته في عالم التدريب

ينوي أسطورة نادي "روما" الإيطالي "فرانشيسكو توتي"، دخول عالم التدريب و الإبقاء على كل الخيارات أمامه مستقبلا، رغم أنه يشغل منصبا إداريا في صفوف فريق العاصمة الإيطالية.

و كشفت الصحف الإيطالية أن "توتي"، سيكون حاضرا في الدورة التدريبية التي ينظمها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم 19 سبتمبر الجاري من أجل الحصول على رخصة التدريب.

و كان الدولي الإيطالي السابق، قد نال مؤخرا جائزة رئيس الإتحاد الأوروبي "تكريما" لمسيرته الكروية في نادي روما الذي إعتزل فيها بعد 24 سنة من العطاء.