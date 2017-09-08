مورينيو لا يستبعد التدريب في ألمانيا

لا يستبعد المدرب البرتغالي "جوزي مورينيو"، فكرة التدريب في الدوري الألماني و الفرنسي مستقبلا، رغم سعادته في الدوري الانجليزي.

ففي تصريحات خص بها صحيفة "تايمز" البريطانية تحدث "السبيشال وان" قائلا: "اذا سألتني في هذه اللحظة، هل ستذهب الى فرنسا أو ألمانيا؟ فسأقول و لم لا؟"

من جهة أخرى شدد مدرب الشياطين الحمر على عشقه للدوري الانجليزي فقال: "في هذه اللحظة مشروع اليونايتد مشروع ضخم، وهو تحد كبير بالنسبة لي، فالعودة الى المجد ليس سهلا أبدا".