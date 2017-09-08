08 سبتمبر 2017 1 0 أمير
مورينيو لا يستبعد التدريب في ألمانيا
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مورينيو لا يستبعد التدريب في ألمانيا

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لا يستبعد المدرب البرتغالي "جوزي مورينيو"، فكرة التدريب في الدوري الألماني و الفرنسي مستقبلا، رغم سعادته في الدوري الانجليزي.

ففي تصريحات خص بها صحيفة "تايمز" البريطانية تحدث "السبيشال وان" قائلا: "اذا سألتني في هذه اللحظة، هل ستذهب الى فرنسا أو ألمانيا؟ فسأقول و لم لا؟" 

من جهة أخرى شدد مدرب الشياطين الحمر على عشقه للدوري الانجليزي فقال: "في هذه اللحظة مشروع اليونايتد مشروع ضخم، وهو تحد كبير بالنسبة لي، فالعودة الى المجد ليس سهلا أبدا". 

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