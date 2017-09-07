الميركاتو الصيفي في إنجلترا سيغلق قبل بداية الموسم

وافقت اندية الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الخميس على غلق سوق التحويلات الصيفية قبل إنطلاق الموسم الكروي المقبل

وذكر الإتحاد الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على تعديل موعد إغلاق الميركاتو الصيفي بدءا من الموسم المقبل، وسيكون ذلك يوم الخميس على ال=ساعة الخامسة مساء الذي يسبق انطلاق الموسم

وحسب ذات البيان، فإن فإن أندية "البريمر ليغ" لايمكنها شراء أي لاعب بعد هذا الموسعد بينما يمنعها بيع لاعبيها لأندية أوروبية، على اعتبار أن الميركاتو في باقي الدوريات الاوروبية ينهي في آخر يوم من شهر أوت