ريبيري:"سأعتزل في البايرن والأموال لا تغريني"

كشف النجم الفرنسي لنادي بايرن ميونيخ الأماني فرانك ريبيري، أنه يرغب في انهاء مسيرته الكروية في فريقه الحالي، وأنه يشعر بقدرته على اللعب على أعلى مستوى ويضع الفوز برابطة الأبطال الاوروبية هدفا له

وقال ريبيري في حوار له مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "مازلت في القمة ولدي اللياقة البدنية اللازمة وإن كان المدرب يشعر أنني مهم فلماذا يحتاج إلى لاعبين جدد إذا؟،"

كما أكد ذات المتحدث أنه لايستبعد للانتقال إلى خارج ألمانيا كلاعب قبل انتهاء مسيرته الكروية، وقال أيضا: "تلقيت الكثير من العروض من الصين وقطر، لكن مادمت جاهزا بدنيا وأستطيع المواصلة فإنه لاتثير اهتمامي أبدا والأموال لاتغريني، رغم ان المال يعلب دورا مهما قي الحياة حتى نعيش حياة جميلة لكنه لن يكون أبدا في صدارة اهتماماتي"

وفي سياق منفصل، دعا ريبيري رفاقه في النادي "البافاري" إلى البقاء في ميونيخ في حال كانوا خائفين من مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في رابطة الابطال الأوروبية متحديا نادي "الأثرياء" الفرنسي في عقر داره مشددا في ذات الحوار: "نحن بايرن لانهاب احدا"