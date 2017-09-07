ميسي يحطم الرقم القياسي لمارادونا

نجح نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تخطيم الرقم القياسي للأسطورة "مارادونا"، وذلك من حلال المراوغات الناحجة المسجلة في سجل "الفيفا"

واستطاع نجم "البارصا"، من تحطيم الرقم القياسي خلال المواجهة التي جمعت منتخب بلاده أمام المنتخب الفنزويلي في التصفيات المؤهلة لمونديال رويسيا، والتي انتهت بالتعادل هدف لمثله سهرة الأربعاء، حيث قام "البرغوث" بـ 31 مراوغة ناحجة في مباراة واحدة وكانت كلها ايجابية ومؤثرة وشكلت خطورة على مرمى فنزويلا

بينما سجل مارادونا 28 مرواغة في مباراة واحدة، ليتجاوز ميسي أسطورة الكرة الأرجنتينية

وفي المقابل، يحتل المنتخب الارجنتيني المرتبة الخامسة في في تصفيات أمريكا لمونديال روسيا 2018 برصيد 23 نقطة من أصل 15 مباراة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني المنتخب الكولومبي