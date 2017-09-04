|
04 سبتمبر 2017 1 0 سميرة.ل
ميسي عارض ضم أوزيل لبرشلونة
رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تعاقد فريقه برشلونة مع لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها، أن الهداف التاريخي "للبارصا" عارض وبشدة ضم اللاعب الألماني في الميركاتو الصيفي دون ذكر الأسباب وراء ذلك، كما تحدثت ذات الصحيفة عن عدم ارتياح البرغوث الأرجنتيني من سوق الانتقالات برشلونة، وأصبح يفكر بجدية في الرحيل إلى مانشستر سيتي الأنجليزي الذي عبر بدوره عن رغبته في ضمه بأي ثمن.
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك