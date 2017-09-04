زوجة روني تتهمه بخيانتها وهي حامل

يعيش مهاجم نادي ايفرتون الانجليزي واين روني، أيام صعبة للغاية، حيث واجهته زوجته "كولين" واتهمته بالخيانة رغم انها حامل في شهرها الرابع.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الإثنين أن زوجة روني اكتشفت خيانته لها في الأيام الماضية وهذا بعدما اعترفت إحدى الفتيات بمرافقة اللاعب السابق لنادي مانشستر يونايتد ليلة الخميس الماضي، وحسب ذات الصحيفة فإن "كولين" واجهت زوجها بعد مغادرته السجن حيث ألقي عليه القبض بتهمة القيادة تحت تأثير الخمر.

وقالت "كولين" لـ "روني: "لماذا فهلت هذا بحقي وأنا حامل بطفلي الرابع، لماذا قمت بهذا التصرف الغبي؟"، وتابعت: "ليس من العدل لسيدة حامل في شهرها الرابع أن تمر بهذا الإجهاد"، وذكرت ذات الصحيفة أن السيدة روني غادرت المنزل وهي تبكي.